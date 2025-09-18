Burnley-Nottingham Forest sabato 20 settembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Pronostico Burnley - Nottingham Forest 20 settembre 2025: 5ª Giornata di Premier League - Nottingham Forest, scontro decisivo per la lotta salvezza di Premier League, in programma sabato 20 settembre 2025 alle 16:00: scopri su quali scommesse puntare ... Come scrive bottadiculo.it

Non si può dire che sia stato un buon inizio per Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest per cui questa trasferta contro il Burnley è già delicata. Passi per la pesante sconfitta contro l’Arsenal, ma perdere 3-2 contro Swansea in EFL Cup dopo essere andati in vantaggio 2-0 è da polli anche se la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . 🔗 Leggi su Infobetting.com

Zazoom Social News © 2011 - 2025 - | | | | | | | | Preferenze Cookie |