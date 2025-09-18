Buon compleanno Alessio Zucchini Sandro Mazzella…
Buon compleanno Alessio Zucchini, M. Concetta di Pietro, Sandro Mazzella, Paolo Romani, Franco Bernabè, Frankie Avalon, Giancarlo Minardi, Marida Bolognesi, Darwin Pastorin, Urbano Barberini, Marco Masini, Andrea Caracciolo, Fabio Massimo Castaldo, Edoardo Ciabattini, Federico Tosi, Giada Benazzi, Fabio Giamello, Carlotta Cartelli. Oggi 18 settembre compiono gli anni: Alessio Zucchini, giornalista, conduttore tv; Maria Concetta di Pietro, manager; Sandro Mazzella, ingegnere; Caterina Spadaro, attrice, regista; Aldo Maria Brachetti Peretti, dirigente d’azienda; Vittorio de Luca, scrittore, saggista, autore tv; Luciano Falsiroli, ex calciatore, giornalista, scrittore; Giovanni Filocamo, politico; Mario Invernizzi, ex calciatore; Maria Agostina Pellegatta, politica; Italo Tomassoni, critico d’arte; Frankie Avalon, cantante, attore; Massimo Baldini, politico, avvocato; Salvatore Natoli, docente, filosofo; Raffaele Romanelli, storico; Marco Rota, fumettista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
