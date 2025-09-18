Bullismo il numero verde istituito nel 2007 non è più attivo | ora il ministero si affida al Telefono Azzurro

“Siamo spiacenti ma il numero selezionato non è attivo”. È la risposta automatica che vi sentirete dire se chiamate il numero verde antibullismo 800 669 696. Eppure se si cerca su google un riferimento sul tema esce immediatamente questo contatto istituito – la conferma ci arriva da viale Trastevere – nel 2007 con l’avvio della campagna “ Smonta il bullo ”, promossa dal minsitero guidato ai tempi da Giuseppe Fioroni. Ai tempi, sette operatori erano attivi, in orario di ufficio, per raccogliere segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di studenti, genitori e insegnanti. Nel 2015 con l’aumento dei casi di cyberbullismo, il numero verde era stato rilanciato e c ollegato al progetto “Generazioni connesse” ancora oggi aggiornato, anche se non riporta più quel numero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bullismo, il numero verde istituito nel 2007 non è più attivo: ora il ministero si affida al Telefono Azzurro

