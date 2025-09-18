Bullismo dai codici ai team di prevenzione | cosa fa la scuola Novara | Ma sul caso di Mendico e gli altri non fare allarmismo

La morte di Paolo Mendico, quattordici anni, che si è tolto la vita nella sua abitazione a Santi Cosma e Damiano ( Latina ), ha riaperto una riflessione sulle misure di contrasto al bullismo. La tragica fine del ragazzo, bersaglio di insulti e offese anche online, lascia una serie di interrogativi: che può fare la scuola? Come deve comportarsi di fronte ad un caso di bullismo? È sufficiente la legislazione in campo a prevenire ciò che è accaduto al 14enne dell’istituto tecnico “Pacinotti” di Fondi? L’Italia è arrivata tardi a legiferare sul tema. Se in Norvegia e in Svezia già alla fine degli anni settanta si parlava di questo fenomeno nel nostro Paese si è intervenuti solo dopo la morte di Carolina Picchio, la studentessa anche lei 14enne che la notte del 5 gennaio 2013 si suicidò perché esasperata dalle offese ricevute sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bullismo, dai codici ai team di prevenzione: cosa fa la scuola. Novara: “Ma sul caso di Mendico e gli altri non fare allarmismo”

In questa notizia si parla di: bullismo - codici

Una denuncia ai Carabinieri. Quindici segnalazioni. Anni di richieste di aiuto. Eppure Paolo, 15 anni, è morto suicida dopo un calvario di bullismo che lo ha perseguitato fin da bambino. Non possiamo più permettere che segnalazioni come queste cadano nel - facebook.com Vai su Facebook

Bullismo, dai codici ai team di prevenzione: cosa fa la scuola. Novara: “Ma sul caso di Mendico e gli…; Contrasto al bullismo e cyberbullismo: adempimenti previsti per le scuole; Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Bullismo, dai codici ai team di prevenzione: cosa fa la scuola. Novara: “Ma sul caso di Mendico e gli altri non fare allarmismo” - Dalla legge 71/2017 ai team antibullismo: cosa fanno le scuole e come possono difendersi gli studenti vittime di bullismo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Bullismo e Cyberbullismo: Come Affrontare Insieme un Fenomeno Crescente - Un percorso attraverso le esperienze di bullismo e la ricerca di una speranza per un cambiamento culturale significativo. Segnala notizie.it