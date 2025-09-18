Bullismo a scuola | 14enne si suicida responsabilità e legge
Suicidio di un 14enne vittima di bullismo: 15 denunce ignorate, responsabilità di scuola e genitori, legge 712017 e prevenzione bullismo a scuola.. Il suicidio di un ragazzo di 14 anni, vittima di bullismo a scuola, ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla responsabilità di insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie. La vicenda è particolarmente grave perché la famiglia aveva presentato quindici denunce, rimaste senza seguito. Questo lungo silenzio istituzionale ha probabilmente contribuito a creare un senso di isolamento e disperazione nel ragazzo, spingendolo a compiere l’estremo gesto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo; Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte”; Il dramma di Paolo, suicida a 14 anni: ispettori al lavoro nell’istituto di Fondi.
Vittima di bullismo, 14enne si suicida in provincia di Latina - Il fratello scrive a Valditara, Meloni e Papa Leone XIV per denunciare il bullismo. Da ilfaroonline.it
14enne morto suicida a Latina, la famiglia del piccolo Paolo denuncia il bullismo ignorato - 14enne morto suicida a Latina, la famiglia denuncia bullismo e chiede giustizia: «Era perseguitato». mam-e.it scrive