Il noto giornalista Marco Bucciantini ha fatto una riflessione su Pio Esposito, Sommer e Thuram in merito ad Ajax Inter di ieri sera. Nel commentare la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax in Champions League, Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha avuto parole positive per Marcus Thuram. Nonostante alcune polemiche riguardo il suo stile di gioco, Bucciantini ha sostenuto che è difficile capire le critiche rivolte al francese. A suo avviso, Thuram ha mostrato la giusta mentalità, soprattutto in un contesto di alta rivalità come quello di Juventus -Inter, dove le aspettative sono sempre elevate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bucciantini sorpreso da Pio Esposito: «Non mi aspettavo un balzo nelle gerarchie così immediato. Non ho mai creduto a quella cosa su Sommer»