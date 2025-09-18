Bucciantini sorpreso da Pio Esposito | Non mi aspettavo un balzo nelle gerarchie così immediato Non ho mai creduto a quella cosa su Sommer

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha fatto una riflessione su Pio Esposito, Sommer e Thuram in merito ad Ajax Inter di ieri sera. Nel commentare la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax in Champions League, Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha avuto parole positive per Marcus Thuram. Nonostante alcune polemiche riguardo il suo stile di gioco, Bucciantini ha sostenuto che è difficile capire le critiche rivolte al francese. A suo avviso, Thuram ha mostrato la giusta mentalità, soprattutto in un contesto di alta rivalità come quello di Juventus -Inter, dove le aspettative sono sempre elevate. 🔗 Leggi su Internews24.com

bucciantini sorpreso da pio esposito non mi aspettavo un balzo nelle gerarchie cos236 immediato non ho mai creduto a quella cosa su sommer

© Internews24.com - Bucciantini sorpreso da Pio Esposito: «Non mi aspettavo un balzo nelle gerarchie così immediato. Non ho mai creduto a quella cosa su Sommer»

In questa notizia si parla di: bucciantini - sorpreso

Bucciantini: “Sommer? Mai creduto a una cosa. Pio? Non me l’aspettavo. Thuram? Difficoltà a…” - Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax: le sue parole ... Scrive msn.com

bucciantini sorpreso pio espositoPio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: “Non ti ho fatto alcun complimento” - Pio Esposito riceve in diretta durante un'intervista la telefonata di suo fratello Sebastiano, attaccante del Cagliari ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bucciantini Sorpreso Pio Esposito