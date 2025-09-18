Brutale agguato con spari sull’Adriatica l’imputato chiede di patteggiare a 5 anni

Ravenna, 18 settembre 2025 – Udienza rinviata a novembre: si attende il risarcimento alla vittima e la decisione sulla coimputata. Si è aperta davanti al giudice dell’udienza preliminare la fase cruciale del procedimento per il tentato omicidio della prostituta bulgara di 29 anni, aggredita a colpi di pistola il 19 maggio 2024 lungo la statale Adriatica, nei pressi di Fosso Ghiaia. L’imputato, un connazionale di 33 anni domiciliato a Viserba, assistito dall’avvocato Riccardo Luzi, ha manifestato la volontà di patteggiare una pena di cinque anni. Il giudice ha però aggiornato l’udienza a metà novembre, quando si dovrà verificare se l’uomo abbia davvero risarcito la vittima, costituita parte civile con l’avvocato Lorenzo Manfroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

