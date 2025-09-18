Bruno | Internalizzazione Rsa Ostuni quattro lavoratori a casa Serve soluzione politica
OSTUNI - Sull'internalizzazione della Rsa di Ostuni si continua ad assistere a uno scontro interno al centro-sinistra, a un paio di mesi dalle prossime regionale. Il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno “stuzzica” l'assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati, fautore del passaggio dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Internalizzazione Rsa Ostuni, Vizzino e Bruno: "Servono altri approfondimenti per i lavoratori"
RSA Ostuni, l’internalizzazione costa il posto a quattro lavoratori. Bruno: “ Ora si trovi una soluzione” - Come purtroppo ampiamente previsto e denunciato, il processo di internalizzazione dei dipendenti dell’RSA di Ostuni, tanto fortemente caldeggiata dall’assessore regionale Fabiano Amati, si è risolto c ... Si legge su brindisisera.it
