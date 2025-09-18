Bruna Fiola PD | ‘Subito chiarezza e una data certa per il concorso OSS’

Bruna Fiola (PD): ‘Solidarietà ai 25mila candidati. Ora servono chiarezza e una nuova data certa per il concorso OSS dell’ASL Napoli’. “ Ho appreso del rinvio del concorso OSS da parte dell’Asl di Napoli. Comprendo bene lo stato d’animo degli oltre 25mila iscritti che avevano riposto in questa prova speranze concrete di lavoro e di futuro. Rabbia, delusione e smarrimento sono sentimenti legittimi. A tutte le candidate e a tutti i candidati esprimo la mia più sincera solidarietà. Per questo motivo chiederò subito agli uffici competenti di chiarire le reali motivazioni di questa decisione. Mi auguro che esista una ragione seria e fondata, che vada oltre una generica ‘criticità organizzativa’, è necessario che venga fissata subito una data certa, così da restituire ai candidati almeno la sicurezza di un percorso chiaro” – è quanto dichiara in una nota Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della commissione regionale politiche sociali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it