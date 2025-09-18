Brindisi tra le vigne | Lo Svuotacantina saluta l’estate il 27 settembre
Il 27 settembre le colline di Scanzo accoglieranno Lo Svuotacantina: una serata in cui Tenuta Celinate mette a disposizione i suoi vini, la buona cucina e tanta musica per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno. Un brindisi d’autunno fra le vigne bergamasche La festa, allestita fra i filari della Tenuta Celinate, promette un’atmosfera genuina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
