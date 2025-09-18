Brindisi tra le vigne | Lo Svuotacantina saluta l’estate il 27 settembre

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 settembre le colline di Scanzo accoglieranno Lo Svuotacantina: una serata in cui Tenuta Celinate mette a disposizione i suoi vini, la buona cucina e tanta musica per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno. Un brindisi d’autunno fra le vigne bergamasche La festa, allestita fra i filari della Tenuta Celinate, promette un’atmosfera genuina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

brindisi tra le vigne lo svuotacantina saluta l8217estate il 27 settembre

© Sbircialanotizia.it - Brindisi tra le vigne: Lo Svuotacantina saluta l’estate il 27 settembre

In questa notizia si parla di: brindisi - vigne

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Vigne Svuotacantina Saluta