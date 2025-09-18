Brigitte Macron quali prove presenterà per dimostrare che è nata donna La causa contro l’influencer americana
Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel, fornirà prove documentali nell’ambito della causa per diffamazione intentata contro l’influencer americana Candace Owens, dopo che questa ha sostenuto che la première dame fosse nata uomo. Lo ha confermato alla Bbc l’avvocato dei coniugi Macron, Tom Clare, spiegando che Brigitte fornirà fotografie, dati medici e testimonianze scientifiche «per smentire le infamanti accuse sul suo conto». Quali prove porterà Brigitte Macron. Secondo il suo avvocato, la signora Macron avrebbe trovato le affermazioni «incredibilmente sconvolgenti» dell’influencer americana. 🔗 Leggi su Open.online
