Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna

Imolaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le prove citate vi sarebbero anche fotografie che ritraggono la première dame incinta e immagini familiari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

brigitte macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che 232 donna

© Imolaoggi.it - Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna

In questa notizia si parla di: brigitte - macron

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa; Brigitte Macron pronta a fornire in tribunale le prove di essere nata donna. Il presidente: Devo difendere il mio onore!; Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa.

brigitte macron pronta fornireBrigitte Macron pronta a portare foto e prove scientifiche in tribunale: "Nata donna" - Brigitte Macron avrebbe intenzione di consegnare a un tribunale statunitense le prove fotografiche e scientifiche di essere nata donna. Lo riporta iltempo.it

brigitte macron pronta fornireBrigitte Macron, in tribunale le prove fotografiche che è una donna - Dopo la denuncia per diffamazione, la Première Dame è pronta a presentare in tribunale le prove di essere una donna. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Brigitte Macron Pronta Fornire