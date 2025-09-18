Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa

La première dame e il presidente Emmanuel Macron hanno intentato una causa per diffamazione contro l'influencer statunitense Candace Owens. Le prove includeranno foto, dati scientifici e testimonianze di esperti.

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna; Macron presenterà prove fotografiche e scientifiche per dimostrare che sua moglie è una donna

