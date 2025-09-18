Brigitte Macron porterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo
La première dame francese andrà in tribunale per dimostrare di essere donna e non un uomo. Una vicenda grottesca, ma vera e che riguarda Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 🔗 Leggi su Leggo.it
«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale
William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”
Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla
Lady Trump vs Lady Macron Siparietto divertente nel corso di Battitori Liberi tra Savino Balzano e Gianluca Fabi, imbeccati da un radio ascoltatore, su Melania Trump e Brigitte Macron
