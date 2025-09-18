Brigitte Macron porterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo

18 set 2025

La première dame francese andrà in tribunale per dimostrare di essere donna e non un uomo. Una vicenda grottesca, ma vera e che riguarda Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Brigitte Macron porterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo

