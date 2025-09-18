Brigitte Macron mostrerà le prove che è nata donna La causa in America e cosa dirà ai giudici la first lady

Ilmessaggero.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Brigitte Macron mostrerà le prove «che è nata donna». La causa in America e cosa dirà ai giudici la first lady

brigitte macron mostrer224 proveBrigitte Macron, quali prove presenterà per dimostrare che è nata donna. La causa contro l’influencer americana - La première dame pronta ad andare fino in fondo nella causa contro Candance Owens negli Stati Uniti. Segnala open.online

brigitte macron mostrer224 proveBrigitte Macron è nata donna: presenterà anche le prove in tribunale negli Usa - Brigitte Macron presenterà in un tribunale negli Usa le prove fotografiche e documentali di essere nata donna nell'ambito di una causa per diffamazione contro Candance Owens. Come scrive msn.com

