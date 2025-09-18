Brigitte Macron le prove che è donna arrivano in tribunale | la mossa dopo la diffamazione in Usa

La coppia inquilina dell'Eliseo avrebbe deciso di presentare in un tribunale statunitense un fascicolo di prove fotografiche e scientifiche che smonterebbero le tesi sostenute dall'influencer americana Owens.

In questa notizia si parla di: brigitte - macron

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa; Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo; Brigitte Macron porterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo.

Brigitte Macron è nata donna: presenterà anche le prove in tribunale negli Usa - Brigitte Macron presenterà in un tribunale negli Usa le prove fotografiche e documentali di essere nata donna nell'ambito di una causa per diffamazione contro Candance Owens. Lo riporta msn.com

Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna ... Riporta tg24.sky.it