Brigitte Macron le prove che è donna arrivano in tribunale | la mossa dopo la diffamazione in Usa

La coppia inquilina dell'Eliseo avrebbe deciso di presentare in un tribunale statunitense un fascicolo di prove fotografiche e scientifiche che smonterebbero le tesi sostenute dall'influencer americana Owens.

Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa; Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo; Brigitte Macron porterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo.

brigitte macron prove 232Brigitte Macron &#232; nata donna: presenterà anche le prove in tribunale negli Usa - Brigitte Macron presenterà in un tribunale negli Usa le prove fotografiche e documentali di essere nata donna nell'ambito di una causa per diffamazione contro Candance Owens. Lo riporta msn.com

brigitte macron prove 232Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna ... Riporta tg24.sky.it

