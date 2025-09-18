Brigitte Macron in tribunale le prove fotografiche che è una donna
Emmanuel e Brigitte Macron sono pronti a presentare prove fotografiche e scientifiche in un tribunale statunitense per dimostrare definitivamente che la Première Dame è nata donna. La decisione è stata presa nell’ambito di una causa legale per diffamazione che la coppia ha intentato contro l’influencer di destra Candace Owens. L’influencer conservatrice americana sostiene da diversi anni che Brigitte Macron sia nata Jean-Michel Trogneux. Brigitte Macron, le prove in tribunale che è una donna. La notizia diffusa da Candace Owens secondo la quale Brigitte Macron è nata uomo ha scosso profondamente la moglie del Presidente francese. 🔗 Leggi su Dilei.it
