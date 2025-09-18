Brigitte Macron è pronta a dimostrare in tribunale Usa di essere donna

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la signora Macron è una donna. Il loro avvocato, Tom Clare, afferma che la coppia presidenziale presenterà la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l’influencer statunitense di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha sostenuto più volte che Brigitte Macron fosse nata uomo. Gli avvocati di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta. Legale Macron: “Saranno presentate prove scientifiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Macron è pronta a dimostrare in tribunale Usa di essere donna

In questa notizia si parla di: brigitte - macron

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Brigitte Macron presenterà le prove che è nata donna: la mossa dopo l’azione legale in Usa - X Vai su X

Lady Trump vs Lady Macron Siparietto divertente nel corso di Battitori Liberi tra Savino Balzano e Gianluca Fabi, imbeccati da un radio ascoltatore, su Melania Trump e Brigitte Macron #melaniatrump #macron #trump - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa; Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa.

Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo - La première dame francese andrà in tribunale per dimostrare di essere donna e non un uomo. Da msn.com

Brigitte Macron presenterà le prove che è nata donna nella causa contro un'influencer - Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare a un tribunale statunitense la documentazione contenente prove fotografiche e scientifiche che dimostrano che la 'première dame' è una donna. Riporta msn.com