Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa

Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, presenterà un fascicolo di documenti con prove fotografiche e scientifiche per dimostrare di essere nata donna. La decisione è stata presa nell’ambito di una causa per diffamazione che la coppia ha intentato contro Candace Owens. Quest’ultima, ex commentatrice del quotidiano conservatore statunitense Daily Wire, oggi influencer da migliaia di follower sui social, ha più volte scritto che Brigitte sarebbe nata maschio. Affermazioni definite «incredibilmente sconvolgenti» dall’avvocato dei Macron, Tom Clare. L’avvocato di Brigitte Macron: «Parole destabilizzanti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brigitte Macron è nata donna: presenterà anche le prove in tribunale negli Usa

