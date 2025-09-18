Brigitte Macron dimostrerà in tribunale che è nata donna | Porteremo le foto di lei incinta

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Trogneux Macron dimostrerà "scientificamente" in tribunale che è nata donna. La première dame di Francia è decisa a smentire con qualsiasi mezzo le fake news che ruotano intorno alla sua persona. Insieme al presidente Emmanuel Macron ha denunciato per diffamazione l'influencer Candace. 🔗 Leggi su Today.it

