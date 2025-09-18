Brigitte Macron dimostrerà in tribunale che è nata donna | Porteremo le foto di lei incinta

Brigitte Trogneux Macron dimostrerà "scientificamente" in tribunale che è nata donna. La première dame di Francia è decisa a smentire con qualsiasi mezzo le fake news che ruotano intorno alla sua persona. Insieme al presidente Emmanuel Macron ha denunciato per diffamazione l'influencer Candace. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: brigitte - macron

«Becoming Brigitte»: come la voce sulla transidentità di Brigitte Macron ha avuto una risonanza mondiale

William e Kate accolgono Macron e Brigitte al castello di Windsor: “Altro che prove generali, ormai fanno le veci di Re Carlo”

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Radio1 Rai. . La première dame francese #BrigitteMacron fornirà le prove scientifiche che è nata donna. Lo ha detto alla #BBC l’avvocato negli Usa della coppia presidenziale. I coniugi #Macron hanno infatti intentato una causa per diffamazione contro l’influ - facebook.com Vai su Facebook

La Bbc: «Brigitte Macron fornirà le prove scientifiche che è nata donna» - X Vai su X

Brigitte Macron pronta a portare foto e prove scientifiche in tribunale: "Nata donna" - Brigitte Macron avrebbe intenzione di consegnare a un tribunale statunitense le prove fotografiche e scientifiche di essere nata donna. Segnala iltempo.it

Brigitte Macron, in tribunale le prove fotografiche che è una donna - Dopo la denuncia per diffamazione, la Première Dame è pronta a presentare in tribunale le prove di essere una donna. Secondo dilei.it