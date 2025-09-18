Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna | porterà prove in tribunale contro Candace Owens

La battaglia legale tra Brigitte Macron e l’influencer americana Candace Owens ha preso una piega inaspettata. La first lady francese, insieme al marito Emmanuel Macron, si prepara a presentare prove fotografiche e scientifiche in un tribunale statunitense per dimostrare di essere donna. Questa decisione, apparentemente surreale, è la risposta alle ripetute affermazioni di Ms. Owens, che sostiene che Brigitte Macron sia nata uomo. L’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha rivelato alla BBC che la coppia presenterà la documentazione nell’ambito della causa per diffamazione intentata contro Ms. Owens. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens

