Brian Eno organizza un concerto per Gaza | la gente è stufa
Milano, 18 set. (askanews) - Il musicista e attivista politico britannico Brian Eno ha organizzato a Londra il concerto "Together for Palestine" (T4P) per sostenere le organizzazioni benefiche che operano nei territori palestinesi e per incoraggiare le celebrità a parlare apertamente. "Organizzare un grande concerto con la parola Palestina nel titolo è un'impresa. L'anno scorso non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato l'anno scorso. E ci hanno detto: no, se c'è la parola Palestina, non si può suonare da nessuna parte. Quindi le cose sono cambiate", ha sottolineato Eno. "Penso che la gente sia completamente stufa di questa guerra, e anche completamente stufa del fatto che i loro politici non stiano facendo assolutamente nulla al riguardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Questa sera, da Londra alle ore 20, un grande concerto per la Palestina organizzato da Brian Eno, LIVE qui Enjoy!! —— Experience Together For Palestine in diretta dall'OVO Arena Wembley. Una serata storica in cui artisti, cultura e comunità si uniscono in - facebook.com Vai su Facebook
Together For Palestine Oggi 17 Settembre diretta YouTube del concerto organizzato da Brian Eno a Wembley. I ricavi dell’evento verranno devoluti ad associazioni umanitarie impegnate a Gaza. https://togetherforpalestine.org - X Vai su X
