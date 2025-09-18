Brian Eno organizza un concerto per Gaza | la gente è stufa

Milano, 18 set. (askanews) - Il musicista e attivista politico britannico Brian Eno ha organizzato a Londra il concerto "Together for Palestine" (T4P) per sostenere le organizzazioni benefiche che operano nei territori palestinesi e per incoraggiare le celebrità a parlare apertamente. "Organizzare un grande concerto con la parola Palestina nel titolo è un'impresa. L'anno scorso non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato l'anno scorso. E ci hanno detto: no, se c'è la parola Palestina, non si può suonare da nessuna parte. Quindi le cose sono cambiate", ha sottolineato Eno. "Penso che la gente sia completamente stufa di questa guerra, e anche completamente stufa del fatto che i loro politici non stiano facendo assolutamente nulla al riguardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

