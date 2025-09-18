Brescia incendia i rifiuti in strada in via Veneto | il piromane seriale salvato dal linciaggio dalla polizia locale

Brescia, 18 settembre 2025 – Ci sono voluti mesi per intercettarlo e bloccarlo. Ma alla fine con pazienza e determinazione gli agenti della Locale ce l'hanno fatta, e hanno arrestato il piromane dell'immondizia. Si tratta di un 55enne bresciano, che ora risponde di incendio, resistenza e danneggiamento. L'uomo per tutta estate è stato l'incubo dei residenti di via Veneto e zone limitrofe in città. Gli investigatori calcolano da luglio a questa parte almeno una decina di colpi, ma le segnalazioni erano iniziate addirittura dalla primavera precedente. La “tecnica” . L'incendiario aveva la fissa con i rifiuti, a cui dava fuoco rischiando di intaccarele auto posteggiate a ridosso dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

