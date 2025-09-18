Brennero via l’ultimo diaframma del tunnel record che collegherà Italia e Austria Ecco come sarà

Roma, 18 settembre 2025 – Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto oggi l’ultimo diaframma della Galleria di Base del Brennero tra i due paesi segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo, realizzato per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di BBT SE. Sul lato italiano, la TBM Flavia aveva scavato fino a raggiungere il confine con l’Austria lo scorso maggio, dopo un viaggio di oltre 14 km. A circa 1.400 metri di profondità sotto il Brennero, una delegazione istituzionale ha attraversato simbolicamente il confine di Stato all’interno del tunnel, percorrendo il nuovo asse europeo che da oggi unisce fisicamente i due Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brennero, via l’ultimo diaframma del tunnel record che collegherà Italia e Austria. Ecco come sarà

