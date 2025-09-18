Brennero Meloni | opera monumentale giornata storica
Milano, 18 set. (askanews) – Il collegamento sotterraneo tra Italia e Austria attraverso il Brennero è “un progetto monumentale”, un’opera “da primato” che “unisce ancora di più due nazioni già profondamente unite dalla loro storia e dalla loro geografia, partner su numerosi dossier europei e della politica internazionale”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel saluto alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero per il nuovo collegamento ferroviario ad Alta velocità e ad Alta capacità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
