Brennero aperto il varco | unico tunnel collega Italia e Austria
Per la prima volta un’unica galleria attraversa il massiccio alpino unendo fisicamente Italia e Austria, siglando un risultato destinato a cambiare la mobilità europea. Un varco lungo le Alpi, finalmente aperto Il colpo finale sulla roccia, avvenuto poche ore fa a 1.400 metri di profondità, ha completato il passaggio del diaframma che separava i fronti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia
