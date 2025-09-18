Brennero abbattuto l’ultimo muro della galleria Meloni | Progetto monumentale giornata storica per l’Europa

E’ stato abbattuto l’ultimo muro di rocce e pietra della galleria del Brennero. Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi. Oggi è stato tolto di mezzo l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo, realizzato per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di BBT SE. “Saluto e ringrazio tutti i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori che a vario titolo, a vario livello, sono stati coinvolti in questo progetto monumentale – dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero dell’ultimo diaframma tra Italia e Austria – oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la costruzione, la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

