Brennero abbattuto l' ultimo diaframma della galleria | il mega tunnel collegherà Italia e Austria
Con 64 km sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo, in grado di collegare i due paesi sotto le Alpi. I tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck verranno così ridotti da 80 a 25 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: brennero - abbattuto
Brennero, abbattuto l’ultimo muro della galleria. Meloni: “Progetto monumentale, giornata storica per l’Europa”
Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale"
Tunnel del Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria. Come sarà il maxiprogetto | Sky TG24 - X Vai su X
Questo è il momento in cui viene abbattuto l'ultimo diaframma del cunicolo esplorativo per il tunnel ferroviario del Brennero. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria. Una volta terminata sarà la galleria ferroviaria più lunga al mondo con - facebook.com Vai su Facebook
Tunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma.
Tunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria. Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» - Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» ... italiaoggi.it scrive
Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Lo riporta tg24.sky.it