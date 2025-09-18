Brennero abbattuto l' ultimo diaframma della galleria | il mega tunnel collegherà Italia e Austria

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 64 km sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo, in grado di collegare i due paesi sotto le Alpi. I tempi di percorrenza tra Fortezza e Innsbruck verranno così ridotti da 80 a 25 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brennero abbattuto l ultimo diaframma della galleria il mega tunnel collegher224 italia e austria

© Gazzetta.it - Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria: il mega tunnel collegherà Italia e Austria

In questa notizia si parla di: brennero - abbattuto

Brennero, abbattuto l’ultimo muro della galleria. Meloni: “Progetto monumentale, giornata storica per l’Europa”

Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale"

Tunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma.

brennero abbattuto ultimo diaframmaTunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria. Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» - Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» ... italiaoggi.it scrive

brennero abbattuto ultimo diaframmaTunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Brennero Abbattuto Ultimo Diaframma