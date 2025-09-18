Bravi e Scapicchi concerto a quattro mani nel cuore dei Musei Vaticani

Un invito all’ascolto e alla meraviglia: venerdì 19 settembre, alle 18, la sala del Museo Gregoriano Profano ospiterà l’intesa a quattro mani di Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, appuntamento clou della rassegna Musica ai Musei promossa dal Governatorato vaticano insieme al Cidim. Un palcoscenico d’eccezione tra marmi antichi Incastonato nel cuore dell’area museale vaticana, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Bravi e Scapicchi, concerto a quattro mani nel cuore dei Musei Vaticani

Vi presentiamo alcuni dei pianisti che suoneranno per Piano City Napoli 2025: Duo Bravi-Scapicchi Francesco Miniaci Luigi Nastri Raffaele Petrarca Valentino Corrado Taormina Jorge Juarez Alvarez Simone Vitiello Martina Francesca Trimarchi Martina e Fa

Cidim, il duo pianistico Bravi e Scapicchi in concerto in Vaticano - Sarà il duo pianistico composto da Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi, allievi della Fondazione Accademia Musicale Chigiana, il protagonista del nuovo appuntamento di Musica ai Musei, la ras

A Budapest il duo pianistico Bravi e Scapicchi - Con un programma complesso che va dalle musiche di Salvatore Sciarrino a quelle di Ravel, giovedì 20 febbraio, alle ore 18.