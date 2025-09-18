Brasile eliminato ai gironi dei Mondiali volley! Shock clamoroso giù dal podio dopo 23 anni Cechia e Serbia in festa

Il Brasile è stato clamorosamente eliminato ai Mondiali 2025 di volley maschile. Dopo la Francia, che si era presentata a Manila da Campionessa Olimpia di Parigi 2024 e che è stata estromessa da Finlandia e Argentina, arriva un altro colpo di scena in chiusura della fase a gironi della rassegna iridata: una delle grandi favorite della vigilia saluta le Filippine prima della fase a eliminazione diretta. I verdeoro sono stati travolti a sorpresa dalla Serbia nella nottata italiana, crollando con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-22). Il primo ko subito nella manifestazione, dopo il successo per 3-1 sulla Cina e quello per 3-0 sulla Cechia, si è rivelato decisivo per la compagine sudamericana, costretta a fare le valigie con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

