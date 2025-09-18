Brasile eliminato ai gironi dei Mondiali volley! Shock clamoroso giù dal podio dopo 23 anni Cechia e Serbia in festa
Il Brasile è stato clamorosamente eliminato ai Mondiali 2025 di volley maschile. Dopo la Francia, che si era presentata a Manila da Campionessa Olimpia di Parigi 2024 e che è stata estromessa da Finlandia e Argentina, arriva un altro colpo di scena in chiusura della fase a gironi della rassegna iridata: una delle grandi favorite della vigilia saluta le Filippine prima della fase a eliminazione diretta. I verdeoro sono stati travolti a sorpresa dalla Serbia nella nottata italiana, crollando con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-22). Il primo ko subito nella manifestazione, dopo il successo per 3-1 sulla Cina e quello per 3-0 sulla Cechia, si è rivelato decisivo per la compagine sudamericana, costretta a fare le valigie con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: brasile - eliminato
Joao Pedro, un brasiliano che ha eliminato il Brasile dal Mondiale per club (Süddeutsche)
Brasile : Nella notte brasiliana si è giocata la Coppa nazionale, quarti di finale e partita di ritorno, e c'è un'altra cocente delusione ed eliminazione del Botafogo di Davide Ancelotti , che dopo la clamorosa eliminazione in Libertadores, esce anche dalla c - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, la Francia spaventa il Brasile: serve la rimonta! Gli USA cedono un set, Haak eliminata - - X Vai su X
Brasile eliminato ai gironi dei Mondiali volley! Shock clamoroso, giù dal podio dopo 23 anni. Cechia e Serbia in festa; Brasile a rischio eliminazione al Mondiale di volley! Scivolone con la Serbia e ora la Cechia può estrometterlo; Gabi è davvero magnifica, il Brasile di bronzo ai Mondiali 2025.
Brasile eliminato ai gironi dei Mondiali volley! Shock clamoroso, giù dal podio dopo 23 anni. Cechia e Serbia in festa - Il Brasile è stato clamorosamente eliminato ai Mondiali 2025 di volley maschile. Da oasport.it
Brasile a rischio eliminazione al Mondiale di volley! Scivolone con la Serbia e ora la Cechia può estrometterlo - Il Mondiale di volley maschile nelle Filippine continua a regalare colpi di scena, e quello che riguarda il Brasile rischia di diventare il più clamoroso ... Lo riporta oasport.it