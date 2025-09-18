Brasile a rischio eliminazione al Mondiale di volley! Scivolone con la Serbia e ora la Cechia può estrometterlo

Il Mondiale di volley maschile nelle Filippine continua a regalare colpi di scena, e quello che riguarda il Brasile rischia di diventare il più clamoroso di tutti. I verdeoro, travolti dalla Serbia per 3-0 (22-25, 20-25, 22-25) a Pasay City, hanno visto incrinarsi in maniera drammatica il loro cammino iridato. Un ko netto, che ha messo a nudo difficoltà inattese: ricezione incerta, poca lucidità nei momenti chiave e un attacco che, nonostante i tentativi di Alan e Lucarelli, non è mai riuscito a scalfire la solidità serba Il problema è che questa sconfitta rischia di avere conseguenze irreparabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

