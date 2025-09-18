Brad Everett Young è morto chi era l’attore che aveva recitato in Grey’s Anatomy

Tutti gli amanti della serie televisiva Grey’s Anatomy sono stati raggiunti da una triste notizie. Di recente, infatti, è scomparso Brad Everett Young, uno degli interpreti dell’amatissima serie televisiva. A divulgarne la triste notizia è stato il suo addetto stampa che ha svelato anche che l’amato attore è stato vittima di un gravissimo incidente stradale, che non gli ha dato alcuna via di scampo. Brad Everett Young, l’incidente. Brad Everett Young si è spento nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2025 a soli 46 anni, anche se la notizia è stata divulgata solo in seguito dal suo addetto stampa, Paul Christensen. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brad Everett Young è morto, chi era l’attore che aveva recitato in Grey’s Anatomy

In questa notizia si parla di: brad - everett

Morto Brad Everett Young, fotografo delle star e attore di Grey's Anatomy

Brad Everett Young è morto, chi era l’attore che aveva recitato in Grey’s Anatomy - Brad Everett Young si è spento nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2025, anche se la notizia è stata divulgata solo in seguito dal suo addetto stampa, Paul Christensen. Come scrive dilei.it

È morto Brad Everett Young. Il fotografo delle star che aveva lavorato per Grey's Anatomy è morto in un incidente stradale, aveva 46 anni - Secondo quanto riferito dal suo agente, la sua auto si è scontrata con un veicolo che procedeva contromano sulla 134 Freeway di Los Angeles. Si legge su msn.com