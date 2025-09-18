Braccialetto elettronico tagliato ricercato da 5 giorni | Sono all’estero in uno Stato dove posso difendermi

Ancona, 19 settembre 2025 – È ricercato da cinque giorni, dopo l’evasione dagli arresti domiciliari fatta nella notte di domenica scorsa, eppure usa i social come se niente fosse e anche il cellulare. Diversi sono stati i post pubblicati sulla sua pagina Facebook, a partire da martedì scorso, appena due giorni dopo aver tagliato il braccialetto elettronico che aveva al piede e facendo perdere le sue tracce. Così il 41enne siciliano, accusato di stalking, lesioni e minacce nei confronti della sua ex compagna e dell’avvocata che tutelava la donna in un procedimento civile, sta passando il tempo mentre polizia e carabinieri lo stanno cercando in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Braccialetto elettronico tagliato, ricercato da 5 giorni: “Sono all’estero, in uno Stato dove posso difendermi”

