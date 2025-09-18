Si è conclusa con numeri in crescita l’edizione 2025 di ‘Piantiamola di inquinare!’, l’iniziativa di BPER che mira a promuovere la mobilità sostenibile tra i dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino. Realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, l’iniziativa ha visto quest’anno 430 dipendenti impegnati nel periodo tra luglio e settembre, per un totale di 61.532 chilometri percorsi e 8,6 tonnellate di CO? risparmiate. Un traguardo che equivale all’assorbimento annuale di oltre 1.231 alberi adulti. Oltre alla misurazione del risparmio di CO?, stimato in circa 1 kg per ogni 7 km percorsi, la piattaforma Wecity ha permesso di monitorare in tempo reale le tratte effettuate, certificare i chilometri percorsi e stimolare la partecipazione attraverso classifiche individuali e regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - BPER, con ‘Piantiamola di inquinare!’ evitate quasi 9 tonnellate di CO? in tre mesi