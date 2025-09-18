Bpa cos' è e cosa c' entra con il delitto di Garlasco
La criminalista dell’Istituto di scienze forensi Carla Rampulla, ha spiegato a Wired la procedura dell’analisi delle tracce ematiche presenti sulle scene del crimine. 🔗 Leggi su Wired.it
Delitto di Garlasco Ris sicuri sull' unico killer di Chiara Poggi grazie alla BPA | cos' è emerso.
BPA, così si analizzano le macchie di sangue: la tecnica usata a Garlasco - In queste ultime ore si sta parlando molto di Bloodstain Pattern Analysis, vale a dire "analisi delle macchie di sangue". Secondo ilgiornale.it