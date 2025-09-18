Botte minacce e ingiurie | i numeri della violenza nelle carceri di Catania

Agenti aggrediti, intimiditi, offesi. Quasi la quotidianità nelle carceri della Sicilia. Lo dimostrano i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che raccontano una realtà inquietante. Nei primi otto mesi dell'anno sono state ben 1.522 le violazioni penali commesse dai detenuti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

