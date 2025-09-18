Botafogo clamoroso crollo | dal 3-0 al pareggio in 16?! Altro notte da dimenticare per Ancelotti

Botafogo, che crollo! Dal 3-0 al pareggio. Altro partita no per Ancelotti e altra notte da dimenticare per il figlio di Carlo Un’altra serata amara per Davide Ancelotti, giovane tecnico italiano del Botafogo, incapace di portare a casa la vittoria nonostante un vantaggio di tre reti. Davanti al pubblico dell’Estádio Nilton Santos, i campioni sudamericani . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Botafogo, clamoroso crollo: dal 3-0 al pareggio in 16?! Altro notte da dimenticare per Ancelotti

