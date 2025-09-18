Borseggiatrice arrestata a bordo di un treno della metro in Stazione Centrale

Ruba il portafogli a un passeggero della metro gialla ma lo fa davanti agli agenti in borghese della polizia locale, che la fermano. La protagonista è una donna cilena di 30 anni. È stata arrestata con l'accusa di furto aggravato. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, sulla banchina della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: borseggiatrice - arrestata

Borseggiatrice ricercata arrestata dopo 11 anni: il furto nel 2014

Arrestata a Venezia, “Shakira”, la borseggiatrice record: a 20 anni ha già commesso sessantacinque reati

Venezia, chi è «Shakira», la borseggiatrice arrestata. Una carriera criminale record a soli vent’anni

Roma, fermata e arrestata borseggiatrice della linea bus 64 grazie all’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale #roma #giornaleinfocastelliromani #cronaca Polizia Roma Capitale Noi Agenti di Polizia Locale #polizialocale - facebook.com Vai su Facebook

Borseggiatrice arrestata a bordo di un treno della metro in Stazione Centrale; Metro A, panico a bordo: le borseggiatrici spruzzano lo spray al peperoncino nel treno; Roma, stretta contro i borseggiatori: 6 arresti in poche ore tra Termini e il centro.

Borseggiatrice Violenta cerca di colpirmi e mi minaccia VIDEO - Abbiamo incontrato una borseggiatrice molto aggressiva che, insieme a una minore, prende di mira i turisti sui mezzi pubblici. Scrive lacronacadiroma.it

Roma, arrestata una borseggiatrice 37enne: era ricercata dalle autorità turche - Ricercata dal 2017 dalle autorità turche, una borseggiatrice di 37 anni e di origini bulgare è stata rintracciata dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione Termini, a Roma, ed è stata arrestata ... Segnala iltempo.it