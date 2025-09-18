Borgo e chiesa di San Francesco Via ai lavori per il tetto e il sagrato
Un iter di quasi due anni e finalmente l’"ultimo ok" della Sovrintendenza ai Beni ambientali al progetto-bis, via libera ai cantieri per il rifacimento del sagrato e del tetto della Chiesa di San Francesco, il complesso monastico simbolo del borgo. Una prima stesura era stata bocciata dall’ente di tutela due anni fa, il progetto era stato rivisto e re inoltrato a inizio 2024, il documento ufficiale che accende il semaforo verde è arrivato a inizio settimana. "Finalmente - dice il sindaco Angelo Caterina - si può procedere. L’obiettivo quello di arrivare ai cantieri entro l’anno". Un intervento importante, fiore all’occhiello e da anni atteso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
borgo - chiesa
