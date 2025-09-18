Borg parla del tumore | Il medico mi ha chiesto quanto volessi vivere

Ne ha parlato per la prima volta pubblicamente. Björn Borg, 69 anni, ha raccontato in un’intervista a Repubblica la sua battaglia contro «un cancro alla prostata molto aggressivo». L’ex campione svedese ha ricordato il momento della diagnosi: «Il medico mi ha chiesto quanto volessi vivere. Gli ho risposto: per sempre non si può, ma qualche anno ancora sì. E lui: allora deve operarsi al più presto. E così sono andato dritto in ospedale. Ora faccio controlli ogni sei mesi». Borg invita oggi tutti gli uomini a non sottovalutare la prevenzione, perché «è un tumore silenzioso». La leggenda del tennis, capace di vincere 11 tornei del Grande Slam – sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi – si ritirò giovanissimo, a soli 26 anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Borg parla del tumore: «Il medico mi ha chiesto quanto volessi vivere»

