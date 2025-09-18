Borg | Le Brigate rosse mi minacciarono di morte La mia fu una fuga dal tennis poi cocaina alcol depressione

Bjorn Borg, 69 anni, fuoriclasse del tennis (cinque Wimbledon vinti di fila, tra le altre cose), recentemente operato per un cancro alla prostata, ha scritto un’autobiografia, “Battiti” per Rizzoli. Emanuela Audisio lo intervista per Repubblica. E scrive: racconta tutto: infanzia, amori, dipendenze, tradimenti, divorzi, solitudini, disastri commerciali, perdite, malattia, riassestamenti esistenziali. La fama, la fame chimica, i (tanti) soldi. Per Adriano Panatta lei è un matto calmo. «Non sono così calmo, ma è vero che sono un po’ folle, non ho mezze misure. Per me il grigio non esiste, o bianco o nero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

