Boom per il servizio di noleggio delle bici gialle del Comune 1600 nuovi iscritti
Cresce in maniera sensibile e apprezzabile il servizio comunale delle “Bici Gialle” a noleggio. Guardando al periodo gennaio-giugno 2025, il servizio completamente gratuito per gli utenti (occorre solo registrarsi) ha messo a disposizione 4104 biciclette, contando 4018 iscritti di cui 1605 nuovi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Boom di funghi, riprende il servizio di controllo offerto da Asl4
Ringraziamo la redazione del Tg3 Basilicata per questo bellissimo servizio sulla presentazione del libro: "FUORI DAL TRIANGOLO. L' ARCHITETTURA INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI ANNI DEL BOOM TRA UTILITAS E VENUSTAS (1955-1975)"
