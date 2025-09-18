Boom di richieste per il bonus psicologo 2025 | quasi 178mila domande in quattro giorni
L'Inps registra un'impennata straordinaria delle richieste per il bonus psicologo 2025: dal 15 settembre, data di apertura della procedura telematica, sono pervenute 177.995 domande in soli quattro giorni. La misura, istituita durante l'emergenza Covid nel 2022 e resa strutturale dalla legge di Bilancio 2023, conferma il crescente bisogno di supporto psicologico da parte dei cittadini italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
