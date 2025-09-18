La legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente la platea delle agevolazioni previste per chi effettua dei lavori in casa. Tra le novità a cui è possibile accedere nel triennio compreso tra il 2025 e il 2027 è interessante soffermarsi sul bonus infissi 2025: non si tratta di una detrazione a sé stante, ma di un’agevolazione che rientra nell’Ecobonus o nel bonus ristrutturazioni. Per ottenerla non è necessario effettuare degli interventi edilizi in casa. Il bonus infissi sarà accessibile anche nel 2026, ma le aliquote saranno inferiori rispetto a quelle previste quest’anno. Come funziona il bonus infissi 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus infissi, come funziona la detrazione sulle spese per i lavori in casa