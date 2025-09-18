Bonus edilizi Cna apprezza volontà del governo di confermare detrazioni al 50%
ROMA – La Cna accoglie positivamente le parole della viceministra dell’Ambiente Vannia Gava, al lavoro con il MEF per portare al 50% nel 2026 le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e riducendo da 10 a 5 anni il periodo per usufruire dell’incentivo. La Confederazione rileva che sulla base di nostri calcoli nei primi sei mesi del 2025 l’ammontare di lavori incentivati si attesta intorno ai 15 miliardi con la prospettiva di sfiorare i 40 miliardi a fine anno, in linea con l’andamento pre Superbonus. Senza una conferma della detrazione al 50%, per il 2026 stimiamo un giro d’affari di appena 15 miliardi per le ristrutturazioni, con gravi ripercussioni su imprese e occupazione e anche sul percorso di riqualificazione del patrimonio immobiliare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
