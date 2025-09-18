Bonus casa al 50 per cento ecco le agevolazioni in scadenza
ROMA (ITALPRESS) – La legge di Bilancio 2025 ha previsto la proroga di alcuni bonus casa al 50 per cento, ma solo per l’anno in corso e per l’abitazione principale. Se non ci saranno novità con i prossimi provvedimenti, restano dunque pochi mesi per usufruire di tali agevolazioni e rinnovare il proprio immobile. Ma cosa è stato stabilito dalla Manovra e quali sono i benefici fiscali in scadenza? Ne parla in un approfondimento sul tema Stefania Giudice di idealista. “La legge di Bilancio 2025 ha prorogato al 50 per cento per l’anno in corso l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni. Ma attenzione: solo per l’abitazione principale – spiega -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
