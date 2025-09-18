Bonelli | ‘Israele revoca visto a me e delegazione parlamentare AVS’

"Israele ha revocato a me, e a tutta la delegazione parlamentare AVS, il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l'orrore a Gaza!".

In questa notizia si parla di: bonelli - israele

Alleanza Verdi Sinistra comunica che Israele ha revocato il visto a tutta la delegazione parlamentare guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che ad aprile è stata in Cisgiordania

In Aula lo scontro tra Angelo Bonelli (AVS) e il Governo sul tema della cooperazione militare con Israele. Accuse di complicità e richieste di revoca dell'intesa, mentre il sottosegretario Silli difende la scelta: «Protezione dovuta, la cooperazione resta uno strum

