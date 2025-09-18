Bonelli denuncia pesantissima | Israele ci ha revocato i visti Salta tutto

Israele ha revocato il visto ad Angelo Bonelli e all'intera delegazione di Alleanza Verdi Sinistra. La visita, prevista per ottobre in Cisgiordania, non si terrà: il gruppo avrebbe dovuto incontrare attivisti, istituzioni locali e famiglie palestinesi, dopo una missione analoga realizzata la scorsa primavera. La decisione di Tel Aviv arriva in un clima politico e diplomatico già carico di tensioni, segnato dalla guerra a Gaza e dalle critiche internazionali al governo guidato da Benjamin Netanyahu. La denuncia di Bonelli. È stato lo stesso Angelo Bonelli ad annunciare la notizia con un post sui social, usando toni durissimi: «Israele mi ha revocato il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l'orrore a Gaza!».

