Bombe di Israele vicino agli ospedali | 83 morti dall' alba a Gaza

Feedpress.me | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l’ attacco via terra su Gaza City. Fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi oggi dalle forze israeliane. Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

bombe di israele vicino agli ospedali 83 morti dall alba a gaza

© Feedpress.me - Bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba a Gaza

In questa notizia si parla di: bombe - israele

Israele blocca la consegna degli aiuti a Gaza, le voci dalla Striscia: «Non ricordo l’ultima volta in cui mi sono sentita sazia», «Le bombe ci circondano in ogni momento»

Israele ai suoi piloti: “Scaricate su Gaza le bombe che non avete usato contro l’Iran”

La tregua a Gaza è a un passo ma Israele non ferma le bombe che devastano la Striscia

Guerra Medioriente, bombe di Israele vicino agli ospedali: 83 morti dall'alba. LIVE; Israele - Gaza, le news sulla guerra. Al Jazeera: “Bombe vicino agli ospedali, 83 morti dall’alba”; 'Bombe di Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba'.

bombe israele vicino agli'Bombe di Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba' - Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via terra su Gaza City. Come scrive ansa.it

Bombe di Israele vicino ai Caschi blu, ira del governo, l’opposizione attacca - Il comando (italiano) della missione: violato il diritto internazionale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bombe Israele Vicino Agli