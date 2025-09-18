Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia la provocazione di Pif su Gaza | Basta non superare i 60mila morti – Il video

«Ho avuto un’idea incredibile per sconfiggere la mafia. Bombardiamo la Sicilia! ». Così inizia la provocazione di Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, affidata a un video su X. Il regista di La mafia uccide solo d’estate e protagonista del format Il Testimone critica con sarcasmo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che dal palco di Ancona per le regionali marchigiane ha definito «sproporzionata» la reazione di Israele a Gaza. «Lì c’è un mafioso? Bombardiamo. Lì ce n’è un altro? Bombardiamo. Magari morirà qualche siciliano non mafioso ma l’importante è non arrivare a 60mila morti perché solo allora la presidente del Consiglio parlerà di reazione sproporzionata». 🔗 Leggi su Open.online